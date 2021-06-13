ثالث أكبر سلحفاة بالعالم تعيش في أم القيوين.. حديقة الحيوانات بمنطقة كابر تحتضن 1200 نوع

المصدر: أم القيوين - وام

تعد حديقة الحيوانات للحياة البرية في منطقة كابر بأم القيوين من أهم الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة في الإمارة؛ إذ يقصدها العديد من الزوار مع عائلاتهم لتقضية أوقات ممتعة في كنف الحياة البرية، مع أكثر من 1200 نوع من الحيوانات والطيور، كالنمر الأبيض الذي ينتمي لفصيلة النمور النادرة في العالم، والأسد الأبيض وغيرها من الحيوانات والأنواع المهددة بالانقراض، والتي تزخر بها الحديقة.

وقال مدير عام حديقة الحيوانات للحياة البرية بأم القيوين، الدكتور فيصل يونس، إن «الحديقة افتتحتت مؤخراً بشكل تجريبي، ومن المتوقع انطلاقها رسمياً خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد الانتهاء من كل الإضافات والتعديلات».

وأشار إلى أن الحديقة تضم إضافة إلى الجاكوار الأسود والمرقط والفهود والدببة والضباع الإفريقية والعربية أنواعاً عديدة من الطيور والقرود والزواحف والمها العربي والغزلان، علاوة على بحيرة للتماسيح، وأخرى للأسماك والبجع.

وأوضح أن الحديقة تحتضن أنواعاً عديدة من الطيور والقرود والزواحف، إلى جانب ثالث أكبر سلحفاة في العالم، إذ تبلغ من العمر 132 عاماً وتعيش في الحديقة وسط اهتمام وعناية فائقة من قبل المختصين، لافتاً إلى أن الحديقة نجحت فى إكثار عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض، ما يتيح للزوار رؤية هذه الأنواع في حظائر تشبه إلى درجة كبيرة موطنها الطبيعي.



ونوه يونس بأن الحديقة مكان مثالي لاصطحاب الأطفال لكي يتعرفوا فيه على كل تفاصيل الحياة البرية، ولتنمية مهاراتهم في التعامل مع الحيوان وأساليب الحفاظ على البيئة. وتقع حديقة الحيوانات للحياة البرية بمنطقة كابر التي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن مدينة أم القيوين.



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