صحة.. لقاح «فايزر» يحمي من الإصابة بمتغيرات «كورونا»

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

أكدت دراسة حديثة أن اللقاح المضاد لـ«كورونا» الذي طورته شركة «بيونتيك» الألمانية، بالتعاون مع شركة «فايزر» الأميركية، يقي أيضاً من متغير «كورونا» الذي ظهر في الهند (دلتا) (B.1.617.2).

وكتب العلماء تحت إشراف بي يونج شي من جامعة تكساس في جالفستون، في دورية «نيتشر»، أن اللقاح يقي أيضاً من متغيرات أخرى عدة، مثل متغير (B.1.525)، الذي ظهر أول مرة في نيجيريا.

وفحص الباحثون في الدراسة 20 عينة دم لـ15 فرداً تلقوا جرعتين من لقاح بيونتيك/‏‏فايزر، واختبروا الاستجابة لمتغيرات «كورونا» المختلفة.

وتبين للباحثين أن فاعلية الأجسام المضادة كانت أقل مع المتغيرات مقارنة بنوع فيروس كورونا المنعزل في يناير 2020، لكنها لاتزال «قوية».

وكانت دراسات سابقة ومجموعات بيانات أظهرت من قبل نتائج مماثلة.

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