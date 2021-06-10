عزيزتي_حواء».. مشاهدة التلفزيون خلال تناول الطعام تؤثر سلباً في لغة الأطفال

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أظهرت دراسة فرنسية، نشرت أول من أمس، أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون أثناء تناول وجبات عائلية لديهم مستوى لغوي أقل في المتوسط، وهو ما يدعو إلى التفكير في استخدامات الشاشات أكثر من التفكير في وقت استخدامها.

وقال الباحث في المعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث الطبية والمؤلف الرئيس للدراسة، جوناتان برنار، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس: «نرى أن دور الوالدين وطريقة استخدامنا التلفزيون أمر مهم جداً، ويجب ألا نركز فقط على مدة المشاهدة». وأوضح برنار «يمكن أن تكون مشاهدة التلفزيون أثناء وجبات الطعام بمثابة كابح للتفاعلات اللفظية للطفل، ما يقلل من نوعية التبادلات ونسبتها بين الأطفال والبالغين» من خلال تشتيت انتباههم.

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