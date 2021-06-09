صحة.. قيادة السيارة قد تشكل خطراً على المسنين

المصدر: شتوتغارت ■ د.ب.أ

قال خبراء في الهيئة الألمانية للفحص الفني إن «قيادة السيارة قد تشكل خطراً على المسنين ومستخدمي الطريق الآخرين».

وأوضح الخبراء الألمان أن «اللياقة البدنية اللازمة لعمليات القيادة كالالتفات وسرعة رد الفعل، وغيرها، تقل مع التقدم في العمر، بسبب تدهور حالة الجسم وانخفاض الأداء العام، مع ضعف النظر والسمع والقدرة على الحركة بشكل عام».

ويزداد الأمر صعوبة مع انخفاض التركيز والانتباه، وبفعل الآثار الجانبية للأدوية، التي يتناولها المُسن لعلاج بعض الأمراض، ما يجعل الجلوس خلف المقود أمراً صعباً.

ومن العلامات التي تشير إلى عدم صلاحية قيادة الشخص للسيارة بسبب السن، تكرار أخطاء كبيرة أثناء القيادة، وردة فعله المتأخرة، والشعور بمشكلات نفسية على الطريق، كالضيق والانزعاج وعدم الصبر من السائقين الآخرين.

• الآثار الجانبية للأدوية قد تجعل الجلوس خلف المقود أمراً صعباً.

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