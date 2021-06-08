حملة توعية للكشف المجاني عن سرطان الثدي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «بروغنيكا لابس»، الشركة الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية العاملة بالذكاء الاصطناعي، ومقرها مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، المملوك لسلطة واحة دبي للسيليكون، إطلاق حملة توعية بسرطان الثدي، توفر الفحص المجاني، وتستمر حتى 15 يونيو، بالتعاون مع سلطة الواحة ومستشفى زليخة.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بسرطان الثدي في مجتمع واحة دبي للسيليكون، من خلال توفير الفحص والاستشارة مجاناً، إلى جانب حلقات النقاش التفاعلية، والندوات وورش العمل التي تضم أطباء وأخصائيي أشعة وخبراء.

وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة بروغنيكا لابس، خالد شيخ: «نحن نهدف إلى تحسين النتائج السريرية في مكافحة سرطان الثدي، وجعل الفحص والتشخيص أكثر دقة، وبتكاليف معقولة، ويمكن الوصول إليها بشكل أسهل.

فالوقاية والكشف المبكر هما أمران أساسيان في مهمتنا، للمساعدة في إنقاذ الأرواح، والحفاظ عليها، وقيادة المواجهة ضد سرطان الثدي». ويأتي إطلاق الحملة تماشياً مع ركيزة الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لرؤية الإمارات 2021، التي تؤكد على أهمية الطب الوقائي، وتسعى لمكافحة أمراض السرطان.

وتشمل أهداف الحملة التوعوية المشتركة رفع مستوى الوعي العام، وتعريف الجمهور في دبي والإمارات العربية المتحدة بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيصه وعلاجه، إضافة إلى تقديم التوجيه الصحي، وتحديد المخاطر، والتعريف بالنصائح الطبية والتدابير الوقائية المفيدة.

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