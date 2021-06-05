2000 متر لعشّاق عالم هاري بوتر في نيويورك

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

تهافت المئات من محبي شخصية هاري بوتر، أول من أمس، للمشاركة في افتتاح متجر في نيويورك مخصص للسلع المستوحاة من الروايات والأفلام الشهيرة التي تتناول الساحر الشاب، فاعتمروا القبعات المدببة لسحرة مدرسة هوغورتس وأرديتهم، ووقفوا في حذاء هاغريد العملاق.

واصطف المئات من المعجبين بالساحر المتدرب الأشهر لساعات تحت المطر.

وقالت مارغريت سواريز، التي حجز صديقها مكانه في الطابور منذ السادسة صباحاً، أي قبل أربع ساعات من الموعد المقرر للافتتاح: «إنه لأمر ساحر حقاً».

ولم تتأخر المعجبة، البالغة 30 عاماً، في اختيار شراء عصا الساحرة بيلاتريكس ليسترينج، وعدد من التماثيل الصغيرة.

وتولى عناصر من الشرطة حفظ الأمن منذ الليلة السابقة لافتتاح المتجر الذي يمتد على مساحة 2000 متر، في المكان الذي امتد فيه طابور طويل من محبي هاري بوتر الذين استمروا في التوافد على مدى الفترة الصباحية. وراح كثيرون يلتقطون صور «سيلفي» داخل المتجر أمام مقصورات الهواتف الحمراء التي تتولى في روايات هاري بوتر وأفلامه نقل السحرة إلى وزارة السحر.

وانصرف آخرون إلى ارتداء القمصان المخصصة للعبة «كويديتش»، فيما كان البعض يتصفح الروايات التي بيع منها نصف مليار نسخة في كل أنحاء العالم.

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