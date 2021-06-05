النصف_الحلو.. «جميرا آيلاندز كلوب هاوس» وجهة جديدة للمأكولات والترفيه في دبي

يرتقي «جميرا آيلاندز كلوب هاوس» بمجال الضيافة في المدينة، ويفتح أبوابه سبعة أيام في الأسبوع، من الساعة الثامنة صباحاً إلى أوقات متأخرة من الليل. كما يضم مجموعة من المطاعم والمرافق الترفيهية، ما يجعله الوجهة المثالية لتناول الطعام وممارسة الرياضة واللقاءات الاجتماعية.

وخضع الكلوب هاوس لعملية ترميم شاملة، في إطار التعاون بين مجموعة «صن سيت» للضيافة وشركة نخيل الرائدة في مجال التطوير العقاري، ومقرها دبي.

ويستوحي مطعم «إيزولا» أجواءه من جزر سردينيا وكابري وصقلية في البحر الأبيض المتوسط، ويُقدم قائمة مأكولات تشمل الأطباق الإيطالية الكلاسيكية بأسلوب حديث. ويستقبل المطعم الضيوف على الفطور والغداء والعشاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الـ11 مساءً.

ويقدم مطعم «جوز باك يارد» للضيوف قائمة من المأكولات التي توحي بالحنين إلى الماضي، إلى جانب تشكيلة من المشروبات. ويمكن للأصدقاء قضاء أحلى الأوقات، والاستمتاع بلعب كرة قدم الطاولة، المعروفة بالفوسبول، والبلياردو، ولعبة رمي السهام، إضافة إلى مشاهدة المباريات الرياضية مباشرةً على شاشات التلفاز الكبيرة.

يهدف «جميرا آيلاندز كلوب هاوس» إلى ترسيخ مكانته باعتباره الوجهة الجديدة المفضلة لدى سكان جزر جميرا والأحياء المجاورة والمناطق السكنية في مختلف أنحاء المدينة، وذلك بفضل ما يُقدمه من خدمات ووسائل ترفيهية تُكمل نمط الحياة اليومية.

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