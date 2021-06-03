«عزيزتي حواء».. الوجبات السريعة خطر على صحة طفلك

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

حذر خبير التغذية الألماني، ماتياس ريدل، من خطورة الوجبات السريعة، كالبيتزا والبرغر على صحة الأطفال، إذ ترفع خطر الإصابة بالبدانة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وسرطان القولون.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينصح ريدل الآباء بدمج الخضراوات في سن مبكرة، ليتعرف الأطفال إلى الطعام الصحي مبكراً، مشيراً إلى أن حاسة التذوق لدى الطفل تتشكل في العامين الأول والثاني من عمره.

وبناء على ذلك، يتعين على الطفل أن يتعلم كيفية تحمل المواد المرة الموجودة في النباتات، وإذا لم يتعلم الطفل ذلك، فستزداد احتمالية رفضه للخضراوات لاحقاً، ولأن الممنوع مرغوب، فإن الخبير الألماني يرى أنه لا بأس من أن يتناول الطفل الوجبات السريعة بمعدل لا يزيد على مرة أو مرتين في الشهر.

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