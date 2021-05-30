سترة تناسب جميع فصول العام.. بـ 1190 يورو لقائدي الدراجات النارية

المصدر: باريس - د.ب.أ

أعلنت شركة شيل رايد عن تطوير سترة جديدة لقائدي الدراجات النارية، والتي تناسب جميع فصول العام بفضل نظام مكيف داخلي، إذ تعمل بالكهرباء ويمكن ارتداؤها تحت الملابس الواقية التقليدية.

ولتنظيم درجة الحرارة، تستخدم السترة قنوات تبريد تمر عبر منطقة الصدر والظهر، يدور فيها سائل يتكون من الماء وبعض الإضافات غير الضارة، ويخرج خرطومان من السترة ويتصلان بوحدة التحكم المركبة على المقود، وهو ما يعمل على إغلاق الدائرة الهيدروليكية، كما أنها متصلة أيضاً بالنظام الكهربائي الموجود بالدراجة النارية.

وإذا كانت هناك حاجة للتبريد، يتم تمرير سائل التبريد من خلال المبرد، وإذا كانت هناك حاجة للحرارة، فسيتم تسخين السائل كهربائياً، ويمكن للنظام تحقيق درجات حرارة تتراوح من 18 إلى 38 درجة في السترة.

يشار إلى أن تحديد درجة الحرارة يكون مباشرة على وحدة التحكم، كما ينبه قائد الدراجة النارية عند نسيان فصل وصلة الخرطوم من الدراجة إلى السترة قبل النزول من خلال نغمة تنبيه عند إيقاف تشغيل المحرك.

ومن المتوقع أن تطرح السترة الجديدة خلال العام المقبل بسعر يصل إلى 1190 يورو.

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