عزيزتي-حواء.. جينز الموسم.. بلون الشوكولاتة الداكنة

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

يكتسي الجينز باللون البني في ربيع/‏صيف 2021، ليمنح المرأة إطلالة عصرية أنيقة.

وأوضحت مجلة «Elle» أن الجينز يتألق هذا الموسم بدرجات النوجا والبرونزي المشرقة أو بدرجات الشوكولاتة الداكنة الأنيقة، مشيرة إلى أن البني يبدو بصورة رائعة خاصة مع القصات الريترو الكلاسيكية، كالقصة ذات الوسط العالي والأرجل الواسعة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز البني يتناغم مع الملابس، التي تتألق بدرجات العائلة اللونية نفسها، مثل درجات الكريمي الناعمة أو درجة الجملي الكلاسيكية.

ويتسم الجينز البني بتنوع إمكانات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تي شيرت أبيض وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بلوزة وبليزر وحذاء ذي كعب عالٍ.

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