تحذير من الصين: السجائر الإلكترونية ضارة بالصحة

المصدر: بكين - د.ب.أ

ذكرت تقارير من تلفزيون الصين المركزي «سي.سي.تي.في» أن هناك أدلة كافية تظهر أن السجائر الإلكترونية ليست آمنة وضارة بالصحة، مستشهدة بتقرير صادر بشكل مشترك عن لجنة الصحة الوطنية الصينية ومنظمة الصحة العالمية، حسب وكالة «بلومبرغ» لللأنباء اليوم.

وتراجعت مخزونات السجائر الالكترونية بعد التقرير.

وشهدت شركة «سمور انترناشونال» تراجعاً في مخزونات السجائر الإلكترونية بنسبة 19% في هونغ كونغ بينما تراجعت مخزونات السجائر الإلكترونية لدى شركة «تشاينا بوتن غروب» بواقع 18%.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» قد ذكرت في مارس الماضي أن السلطات الصينية تدرس تشديد اللوائح الخاصة بأنواع جديدة من منتجات التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وسط مخاوف صحية.

واتخذت السلطات الصينية تدابير متعددة في السنوات الأخيرة لتكثيف الرقابة على بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت، بما في ذلك حظر مبيعات وإعلانات السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت.

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