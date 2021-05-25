هونغ كونغ تحذر من أنها ستتلف ملايين جرعات لقاح "كورونا"

المصدر: هونغ كونغ-أ ف ب

حذرت سلطات هونغ كونغ اليوم من أنها قد تضطر الى إتلاف ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لانها تقترب من انتهاء صلاحيتها ولا يتقدم ما يكفي من الأشخاص لتلقيها.

المستعمرة البريطانية السابقة هي أحد الأماكن القليلة في العالم التي تمكنت من شراء ما يكفي من الجرعات لتلقيح كل سكانها البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة. لكن حملة التلقيح لم تحقق النجاح المرجو وذلك لأسباب عدة. أهمها وجود ارتياب شديد بين السكان وقلة التوعية والشعور الشائع نسبيا بانه ليس هناك من ضرورة لتلقي اللقاح، وعدم وجود إجراءات تحفيزية.

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