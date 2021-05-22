النصف_الحلو.. «ليم» تُطلق أزياء منزلية للأنشطة اليومية

تصدّرت الأزياء المنزلية المريحة مشهد الموضة خلال عام 2020، نظراً إلى ظروف البقاء في المنزل، وتحول توجهات الأناقة من الملابس الرسمية التقليدية إلى الملابس المريحة التي أسهمت في تخفيف التوتر في تلك الفترة الاستثنائية.

ومع مرور الوقت، بدأت الملابس المنزلية المريحة تحظى باهتمامٍ كبير وإقبال لافت من المتسوقين لاختيار تصاميم عملية وأنيقة في آنٍ معاً. وسرعان ما أدرك عشاق الأناقة خلال هذه المرحلة أن ارتداء أزياء مريحة لا يعني أبداً المساومة على الأناقة.

وتولي علامة ليم للأزياء المحتشمة اهتماماً خاصاً بالتصاميم المريحة والأنيقة هذا الموسم. وتقدم تشكيلة مميزة من الأزياء المنزلية المريحة لموسم الربيع والصيف، بما في ذلك مجموعة من الفساتين المريحة. وتحرص «ليم» كعادتها دائماً على تقديم أعلى مستويات الجودة في تصاميمها، ويظهر ذلك واضحاً في الحياكة الأنيقة واختيار أقمشة الصوف والجيرسيه المميزة.

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