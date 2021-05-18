بالصور.. البريطانيون يتنسّمون هواء الحرية بعد العزل العام

المصدر: لندن ■ رويترز

سيتعانق الأصدقاء والأقرباء، أخيراً، مع قرار فتح قطاعات من الاقتصاد البريطاني، ما سيجعل نحو 65 مليون شخص يتنسمون هواء الحرية بعد عزل عام استمر أربعة أشهر للحد من انتشار مرض «كوفيد-19».

وسيصبح بإمكان أغلب البريطانيين معانقة الأصدقاء، وإن كان بحذر، والجلوس لتناول الطعام في مطعم مغلق ودخول دور السينما، بعد سلسلة من إجراءات العزل العام شكلت أشدّ قيود تفرضها البلاد في تاريخها في وقت السلم.

وتلازمت أكبر أزمة للصحة العامة في قرن من الزمان مع تعزيز هائل لسلطة الدولة، ففي أثناء إجراءات العزل العام في بريطانيا كانت الشرطة تفرّق المحتفلين والمتظاهرين على حد سواء، وتقيّد ممارسة الشعائر الدينية، وتفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (14 ألف دولار) على الشبان الذين يخالفون القيود ويقيمون حفلات. وبعودة هذه الحريات، تتفجر مشاعر الحماس.

وقالت الممثلة البريطانية جوانا لاملي لصحيفة تليغراف: «سأعانق فعلياً كل شخص تقع يدي عليه.. سأجذب الرضّع من أحضان أمهاتهم.. سأعانق بنات ماكينات الدفع والأولاد الذين يلعبون الكرة في الساحات.. سأعانق حتى رجال الشرطة عندما أذهب للمركز لدفع غرامة».

وسيُسمح بشكل عام بتجمع ما يصل إلى 30 شخصاً في الخارج في إنجلترا، كما سيُسمح للعائلات بالتجمع في الأماكن المغلقة وستفتح المقاهي والمطاعم أبوابها من جديد أمام الزبائن، كما يمكن للمسنين في دور الرعاية استقبال خمسة زوار، ولن تصبح كمامات الوجه إجبارية في المدارس.

وقالت كلير سميث التي تعمل طاهية في مطعم بالعاصمة لندن: «طالت المدة كثيراً جداً جداً هذه المرة». وأضافت «أنا متحمسة للغاية وأتحرق شوقاً لدخول الضيوف عبر الباب.. ستكون لحظة مؤثرة للغاية».

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