النصف_الحلو.. LUMINOUS SILK أهمّ أسرار خبراء المكياج

تجسّد مجموعة Luminous Silk، المُستلهمة من نسيج الشارموز الحريري الراقي، خلاصة فلسفة Giorgio Armani المتمثّلة في إبراز الجمال الطبيعي. وتُضفي مستحضرات Luminous Silk مظهراً صحياً ونضراً يعكس توهّج أرماني الشهير. أمّا النتيجة فتوحيد للون البشرة، ومظهر مشرق وخالٍ من الشوائب.

وهذه السنة، تطلّ بمنتجات مثاليّة للسيّدات الدائمات التنقّل والراغبات في المحافظة على توهّج رائع طوال اليوم.

حيث يُعدّ فاونديشن LUMINOUS SILK ابتكاراً فعلياً في عالم المكياج، وقد كان أول تجسيد لفلسفة Giorgio Armani المتمثلة في تحسين مظهر البشرة من خلال طبقة فائقة الرقة.

ويتميّز كونسيلر LUMINOUS SILK MULTI-PURPOSE GLOW بتركيبة خفيفة ومريحة، وهو متوافر بـ20 لوناً. وتتوافر بودرة LUMINOUS SILK GLOW FUSION الجديدة بتشكيلة من 10 ألوان تُبرز جمال البشرة، وتُضفي تألقاً ونضارة.

أما هايلايتر LUMINOUS SILK FLUID SHEER GLOW ENHANCER فيعزز توهّج البشرة بفضل تركيبته السائلة الخفيفة المستوحاة من شفافية الأورغانزا.

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