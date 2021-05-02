الصحة السعودية تنفي إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المصدر: الرياض - د.ب.أ

نفت وزارة الصحة السعودية إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بسبب وجود أضرار جانبية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» اليوم الأحد، إن «مسألة إلغاء الجرعة الثانية غير صحيحة».

وأضافت أن تأجيل الجرعة جاء بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين، وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس السبت تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و1048 إصابة و964 حالة تعافٍ.

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