النصف الحلو.. THREE COFFEE تطلق تقويم ماجيكال مستري

أطلقت علامة THREE COFFEE للقهوة الفاخرة تقويم ماجيكال مستري بمناسبة شهر رمضان المبارك لتقديم هدية مثالية للأصدقاء والأحبة في هذه الأيام المباركة. ويأتي كل تقويم مع 30 كيساً مختلفاً من أكياس القهوة المقطرة بنكهات فريدة تصحب الذواقة في رحلة مميزة بين الروائح الزكية والمذاق اللذيذ كل يوم.

وتتوافر الهدية المميزة بسعر 399 درهماً وتشمل قهوة محمصة من مختلف الأصناف توفر مذاقاً لا يُضاهى مع كل رشفة. وتأتي نكهات القهوة ضمن ثلاث فئات يختلف لونها بحسب تأثيرها في الحواس، حيث يعبّر الأخضر عن مذاق الحموضة مع روائح الفاكهة والحمضيات والزهور. ويتميز اللون البني بنكهات الشوكولاتة والكراميل والتوابل، أما الأرجواني فيضفي تجربة عطرية غنية بالنكهات مع نفحات الفواكه الأرجوانية والتوت والأزهار.

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