النصف_الحلو.. 4 نصائح لصحة جيدة في شهر الصيام

للعام الثاني على التوالي، يطلّ علينا شهر رمضان المبارك وسط الظروف القاسية التي تفرضها الجائحة المتواصلة، مثل القيود على الحركة والحجر الصحي وإجراءات التباعد الإلزامية وتحديد أعداد التجمعات، الأمر الذي يقف عائقاً أمام تناول وجبات الإفطار والسحور برفقة الأصدقاء والأحباء.

وبينما يمكنكم مواصلة الاستمتاع بالأجواء الفريدة التي يتميز بها الشهر الفضيل والتواصل افتراضياً مع العائلة والأصدقاء والأحبة في وقت الإفطار، يترتب أيضاً اغتنام الشهر الفضيل للتركيز على تناول الوجبات الصحية المتوازنة لتعزيز مناعتكم وعافيتكم:

للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news