النصف_الحلو.. LOUBOUTIN BEAUTY تطرح صناديق هدايا مميزة

كشفت علامة CHRISTIAN LOUBOUTIN BEAUTY عن إطلاق مجموعة استثنائية من صناديق الهدايا الخاصة بشهر رمضان المبارك المقبل، لتتيح لعملائها الاهتمام بأفراد عائلاتهم وأصدقائهم في هذه المناسبة، حيث ستطرح العلامة مستحضرات تجميل تعكس قيم الشهر المبارك الحافل بالكرم والتقدير، لتضمن للعملاء الاستمتاع بأوقات لا تُنسى.

وانطلاقاً من خصوصية المناسبة، ستتألق الإصدارات التقليدية اللامعة من صناديق أحمر الشفاه والعطور بغطاء مخصّص، يبرز فيه رسم هلال مع قنديل مضيء على خلفية حمراء. كما ستقدم العلامة، مع كل عملية شراء من المتجر، بطاقة معايدة مجانية لترسيخ قيم العطاء التي يزخر بها الشهر المبارك، متيحةً لعملائها تدوين أجمل المعايدات وأطيب التمنيات وإرفاقها مع الهدية قبل تقديمها. وتسعى العلامة الرائدة لتوفير فرصة استثنائية للعملاء لاستكشاف الأجواء الرمضانية التي تحتفي بالخير والأمل والمحبة خلال الشهر المبارك الحافل بالبهجة والمشاركة والاجتماعات مع العائلة والأصدقاء.

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