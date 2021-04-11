نوبات الصداع في الأيام الأولى من رمضان.. 4 نصائح للتغلب على المشكلة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

يعد الصداع من أبرز الأزمات التي قد يتعرّض لها بعض الصائمين، خصوصاً في الأيام من شهر رمضان المبارك، إذ قد يتسبب الجفاف، والابتعاد عن الكافيين، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وقلة النوم في الإصابة بهذه المشكلة المؤرقة.

ويقدم أطباء ومختصون عدداً من النصائح للتغلب على نوبات الصداع خلال الصيام، وهنا أربع من أبرزها:

- تناول الكربوهيدرات المعقّدة للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

- شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء في فترة ما بعد الإفطار حتى السحور.

- الحصول على سبع ساعات من النوم كل يوم، ومحاولة المحافظة على ذلك.

- اتباع روتين ثابت خلال شهر رمضان المبارك، ما يمنح الجسم راحة، وبالتالي الوقاية من نوبات الصداع.



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