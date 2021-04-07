البريطانيون أنفقوا 608 ملايين دولارعلى الحلوى في اربعة اسابيع
أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن البريطانيين أنفقوا 439 مليون جنيه إسترليني (608 ملايين دولار) على الحلوى قبل عيد الفصح خلال الأسابيع الأربعة الماضية بزيادة 34 % على الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالت شركة نيلسن آي.كيو لأبحاث السوق أن مبيعات الملابس تضاعفت لتصل إلى 313 مليون جنيه إسترليني في حين زادت مبيعات مستلزمات البيوت 61 % ومستلزمات الحدائق 92 % بما يمثل زيادة إجمالية تبلغ 175 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الشركة إن مبيعات البقالة عموما انخفضت 2.9 % في الأسابيع الأربعة مقارنة بالفترة التي سبقت والفترة التي أعقبت الإغلاق العام الأول في إنجلترا العام الماضي.
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