«كورونا» تؤرق نوم 20% من الألمان

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

يعاني فرد من بين كل خمسة أفراد في ألمانيا حالياً من اضطرابات في النوم مرتبطة بجائحة كورونا.

فقد أظهر استطلاع أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألمانية «كيه كيه إتش» أن نحو 20% من الألمان ذكروا أنهم يعانون من مشكلات في النوم، وعزوها إلى أزمة كورونا.

وبحسب البيانات، فإن الآباء الذين لديهم أطفال دون سن الـ12 يعانون من هذه المشكلة أكثر من الذين استطلعت آراؤهم ممن ليس لديهم أطفال أو لديهم أطفال أكبر سناً. وذكر نحو 30% من آباء الأطفال الصغار الذين شملهم الاستطلاع أن الجائحة تحرمهم من النوم.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال هذا الشهر، 1004 ألمان تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً.

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