مطور لقاح «فايزر» عن الموجة الثالثة من كورونا: لا يجب أن تحبطنا

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

قال أوجور شاهين، مؤسس شركة الأدوية الألمانية بيونتك التي طورت أحد أوائل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ويجري إنتاجه حالياً بالتعاون مع شركة الأدوية الأميركية العملاقة «فايزر»، إنه لا يجب أن يشعر الشعب الألماني بالإحباط نتيجة تفشي موجة ثالثة من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكان شاهين يتحدث بعد حصوله على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى جانب زوجته أوزليم توراجي الشريكة في تأسيس شركة بيونتك.

وأضاف «قطعنا بالفعل ثلثي الطريق، ويتبقى أمامنا ستة أشهر، وهي تتطلب منا عمل الكثير».

وأضاف «علينا حشد القوى مجدداً، وعلينا ألا نسمح لأنفسنا بالشعور بالإحباط نتيجة الموجة الثالثة والتي قد تستمر لفترة أطول».

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