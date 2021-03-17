"البولدوغ" الفرنسية تصدر تصنيف "أكثر الكلاب شعبية" في أميركا

المصدر: نيويورك-أ ف ب

تقترب كلاب البولدوغ الفرنسية من التغلب على كلاب اللابرادور كأكثر الأنواع شعبية في الولايات المتحدة، على ما أفادت جمعية "أميريكن كينيل كلوب" اليوم. وقفزت تلك الكلاب ذات الوجه المسطح والتي يطلق عليها عادة "فرنشيز"، من المركز الرابع إلى الثاني في تصنيف النادي لأكثر الكلاب شعبية العام الماضي.

وأزاحت كلاب البولدوغ الفرنسية كلاب جيرمان شيبرد (الراعي الألماني) من المركز الثاني، وهو المركز الذي شغلته الاخيرة منذ عام 2009، إلى المركز الثالث. كما تجاوزت البولدوغ كلاب الغولدن ريتريفر. وكانت كلاب اللابرادور أكثر الأنواع شعبية في أميركا عام 2020 للسنة الثلاثين على التوالي، وفقا للسجلات. لكن جمعية "أميريكن كينيل كلوب" قالت إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتصدر البولدوغ الفرنسي هذا التصنيف. وازدادت شعبية كلاب البولدوغ الفرنسية التي يبلغ طولها عادة 30 سنتيمترا ووزنها أقل من 12 كيلوغراما، جزئيا بسبب امتلاك مشاهير حيوانات منها.

الشهر الماضي، سرق كلبا المغنية ليدي غاغا وهما من نوع البولدوغ الفرنسي في لوس أنجلوس لكن عُثر عليهما بعدما عرضت مكافأة تبلغ 500 ألف دولار مقابل عودتهما سليمين.

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