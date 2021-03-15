أطباء عيون يحذّرون من وضع العدسات اللاصقة أثناء السباحة

المصدر: دوسلدورف ■ د.ب.أ

حذّرت الجمعية الألمانية لأطباء العيون من وضع العدسات اللاصقة أثناء السباحة، لأن العدسات، خصوصاً الرطبة، قد تتشبع بالماء، وتمتص ما بها من جراثيم أو مواد كيميائية كالكلور، مسببة الإصابة بالتهاب القرنية، الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للنظر.

وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب القرنية تتمثل في تورم القرنية وتدهور الرؤية واحمرار العين، وتشنجات الجفن والشعور بوجود جسم غريب في العين، والألم الشديد والحساسية ضد الضوء وزيادة الإفرازات الدمعية.

لذا تجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، ولتجنب هذا الخطر الجسيم، ينبغي استخدام نظارة سباحة بدلاً من العدسات اللاصقة.

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