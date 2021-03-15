كريم الفضة.. سلاح لمشكلات البشرة

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

أوردت مجلة «إيلي» المعنية بالصحة والجمال، أن كريم الفضة يعد سلاحاً فعالاً لمواجهة مشكلات البشرة، إذ يحارب البثور وحب الشباب ويخفف متاعب بعض الأمراض الجلدية، مثل الوردية والتهاب الجلد العصبي، وضربة الشمس ولدغة الحشرات، كما أنه يعمل على تسريع وتيرة شفاء الجروح.

وأوضحت المجلة أن كريم الفضة يحتوي على ما يعرف «بالفضة الغروانية» (Colloidal silver)، التي تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا والجراثيم والفطريات والالتهابات.

وبفضل هذا التأثير الفعال يعد كريم الفضة بمثابة عصا سحرية للحصول على بشرة نقية ومتجانسة، تخلو من الشوائب وتشع نضارة وحيوية، فضلاً عن أنه يمنح البشرة بريقاً. ولتحقيق النتيجة المنشودة ينبغي استعمال كريم الفضة بمعدل مرتين يومياً، صباحا ومساء، مع مراعاة تنظيف البشرة أولاً.

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