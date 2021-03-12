مشروبات تهدد صحة الأطفال والمراهقين.. بدانة وعصبية وفقدان تركيز

المصدر: بوتسدام - د.ب.أ

أفاد خبراء في مركز حماية المستهلك بولاية براندنبورغ الألمانية بأن مشروبات الطاقة غير مناسبة للأطفال والمراهقين؛ لأنها قد تشكل خطراً على صحتهم.

وأوضح المركز أن تناول مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى اضطرابات النوم والعصبية والصداع وتراجع القدرة على التركيز والبدانة، وذلك بسبب محتواها العالي من الكافيين والسكر.

وأضاف المركز أنه بشكل عام لا ينبغي أن يتناول الطفل الكافيين بمعدل يزيد عن ثلاثة ملليغرامات لكل كيلو من وزن الجسم في اليوم، أي إن الطفل، الذي يبلغ وزنه 40 كيلوغراماً، لا ينبغي أن يتناول الكافيين بكمية تزيد على 120 ملليغراماً في اليوم.

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