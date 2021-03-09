خبراء تغذية ينصحون بغذاء بحري: منجم للزنك وتقوية المناعة

المصدر: بون - د.ب.أ

أفاد خبراء الجمعية الألمانية للتغذية بأن المحار يتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ يعد منجماً للزنك الذي يتمتع بأهمية كبيرة للعديد من عمليات الأيض في الجسم.

وأضاف الخبراء أن الزنك يعمل أيضاً على تقوية جهاز المناعة، ويحفز إنتاج الهرمونات، ويرفع مستوى هرمون الذكورة «التستوستيرون».

كما يمتاز المحار بانخفاض سعراته الحرارية؛ إذ تحتوي 100 غرام من الجزء القابل للأكل من المحار على 66 سعراً حرارياً فقط. إضافة إلى ذلك، يعد المحار غنياً باليود والبروتين عالي القيمة والنحاس والسيلينيوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news