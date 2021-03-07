الخيار كنز فوائد صحية.. خبراء تغذية: لا تفقدوه مزاياه بهذا الخطأ!

المصدر: بون - د.ب.أ

أفاد خبراء في الجمعية الألمانية للتغذية بأن الخيار يتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ إنه مُدر للبول بفضل محتواه العالي من الماء، والذي يبلغ 98%.

كما يحتوي على الكبريت الذي يساعد الكُلى على التخلص من حمض اليوريك.

وبفضل محتوى الماء العالي يعد الخيار أيضاً بمثابة مفتاح الرشاقة؛ إذ يحتوي 100 غرام منه على 10 سعرات حرارية فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد الخيار كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ حيث يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والحديد وبروفيتامين A وفيتامين B وفيتامين C.

ونصح خبراء الجمعية بأنه للاستفادة من هذه المزايا، ينبغي بتناول الخيار دون تقشيره؛ إذ توجد معظم العناصر الغذائية المهمة في القشرة.

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