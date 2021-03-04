الأخضر الصارخ يلوّن الموضة النسائية في الربيع

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

أفادت مجلة «إيلي» بأن الأخضر الصارخ (Shocking Green) يتربع على عرش ألوان الموضة النسائية في ربيع/‏صيف 2021، ليمنح المرأة إطلالة مبهجة وجريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن الاكتفاء بالإكسسوارات المزدانة باللون الأخضر الصارخ، كالأحذية والحقائب، لإضفاء لمسة جاذبية على الملابس ذات اللون الأحادي، وذلك للبُعد عن المبالغة والتكلف.

كما يمكن التخفيف من حدة اللون الأخضر الصارخ، من خلال تنسيقه مع الألوان الهادئة والمحايدة كالبيج والأسود.

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