5 نصائح تساعدك على التمتع بصحة أفضل

المصدر: دبي ■ د.ب.أ

مع إيقاع الحياة المزدحم بالمسؤوليات، قد تغفل بعض النساء مع تربية الأطفال والعناية بهم، وكذلك متطلبات العمل والحياة المهنية، عن الاهتمام الكافي بصحتهن، مع أن الأمر يحتاج فقط إلى بعض التغييرات البسيطة، التي يمكن أن تكون جزءاً أساسياً في حياة كل امرأة، يساعد في إعادتها إلى طريق الصحة والعافية.

وتقدم أخصائية النساء والتوليد في عيادات السعودي الألماني بجميرا في دبي، الطبيبة رضوى محمد النزهي، من خلال خبرتها، التي تخطت 10 سنوات نصائح لمساعدة النساء على تجاوز مشكلاتهن الصحية في مجال حالات الحمل عالية الخطورة، والأمراض النسائية في مرحلة المراهقة، والتشخيص المبكر لسرطانات الجهاز التناسلي والإجراءات التجميلية النسائية.

للإطلاع الـ5 نصائح من أجل نمط حياة وصحة أفضل تقدمها الدكتورة رضوى للنساء، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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