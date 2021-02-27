النصف_الحلو.. «لوتاه».. أفخر الزيوت العطرية في 2021

أعلنت «لوتاه»، علامة العطور العصرية الرائدة في الإمارات، عن توافر تشكيلة مذهلة من الزيوت العطرية الفاخرة في متاجرها أو عبر الإنترنت، حيث تتيح لعملائها إضفاء لمسةٍ من الجمال والسحر والتألق إلى منازلهم. ويتميز كل نوع من الزيوت العطرية بقصته المميزة، ويأتي ضمن صندوق مُعطّر جميل بلون رمادي فاتح من المخمل الفاخر، تزيّنه تفاصيل ذهبية محفورة بنقوش «لوتاه» المخصصة. وتتميز تشكيلة «لوتاه» من الزيوت العطرية الآسرة بتنوّعها، حيث تضمّ المسك الأبيض بسحر الطبيعة، ودهن العود الهندي بالرائحة اللطيفة، وعيون المها بدفء خشب الصندل، وبوسلطان بتوليفة الزهور، لتلبّي جميع أذواق محبّي العطور بأسعار تبدأ من 200 درهم.

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