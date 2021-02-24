الموضة الرجالي لصيف 2021.. عملية بألوان ترابية

المصدر: كولن - د.ب.أ

قال معهد الموضة الألماني إن الألوان الترابية كالبيج والبني والرمادي تهيمن على الموضة الرجالي في صيف 2021 لتمنح الرجل مظهراً طبيعياً. وإلى جانب الألوان الترابية تتألق الموضة الرجالي أيضاً ببعض الألوان الزاهية مثل الفستقي والتركواز والأصفر الفاتح لإضفاء لمسة بهجة وجاذبية على المظهر.

السروال الرياضي

وأضاف المعهد أن السروال الرياضي يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يأتي مصنوعاً من خامات فخمة ليجمع بين سمات الراحة والأناقة. كما يعد سروال الكارجو المستوحى من ملابس العمال من القطع الرائجة بقوة هذا الموسم، وهو يمتاز بقصة مريحة وطابع عملي من خلال الخامات المتينة والجيوب الجانبية.

البدلة المكسورة»

وبالنسبة للبدلات، يشهد هذا الموسم رواجاً لمفهوم «البدلة المكسورة» «Broken Suit» الجريء، أي بدلة تتألف من جاكت وسروال ذي لونين مختلفين. ومن الاتجاهات الجريئة أيضاً هذا الصيف تنسيق جاكت البدلة مع سروال قصير، وذلك للحصول على إطلالة أنيقة تعكس التميز وتفرد الأسلوب.

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