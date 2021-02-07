مصادر غذائية غنية بالمواد المُرة.. تساعد على تقوية جهاز المناعة

المصدر: كولن - د.ب.أ

أفادت خبيرة التغذية الألمانية زابينا هولسمان بأن المواد المُرة الموجودة في بعض المصادر الغذائية تتمتع بفوائد صحية جمة؛ إذ تعمل على فتح الشهية وتحفيز إنتاج إفرازات الهضم، كما أنها تعمل على تحفيز الكبد والمرارة وحرق الدهون.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالمواد المُرة في الخضراوات الورقية الخضراء والشيكوريا والجريب فروت وبذور الخردل والكركم والزنجبيل والقرفة.

وأضافت أن خبيرة التغذية الألمانية المواد المُرة تمتاز أيضاً بتأثير مضاد للميكروبات ومضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات، كما أنها تعمل على تنقية الدم وتقوية جهاز المناعة.

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