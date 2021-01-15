أين تذهب.. رحلة مع المأكولات الهندية في «بومباي بورو»

اكتشف وجبة غداء سريعة ومغذية بعد العمل، لنوع جديد من تجربة Happy في «بومباي بورو» مركز دبي المالي العالمي. فمع بداية العام الجديد، حان الوقت لاكتشاف أحدث المطاعم والمقاهي في مركز دبي المالي العالمي، بومباي بورو، الذي يقدم أفضل المكونات الهندية في طرق مثيرة حقاً، كل يوم من أيام الأسبوع.

ومن خلال موقعه الممتاز الذي تم افتتاحه أخيراً في موقع مثالي في DIFC Gate Village 3، يقدم للضيوف مجموعة منتقاة بعناية من المكونات والتوابل والنكهات الهندية الفريدة التي تمت إعادة ابتكارها. من الوجبات الصغيرة إلى الولائم الكبيرة، وتأتي قائمة المأكولات الانتقائية في بومباي بورو بلمسة جديدة، وتمكن المسافرين على الكراسي بذراعين من الانطلاق في مغامرة طهي تقدم أفضل ما في الهند.

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