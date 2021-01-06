تشقق جانبَي الفم.. بسيط أم خطير

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أرجع المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية تشقق جانبَي الفم إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط، وما هو خطير.

وأوضح أن الأسباب البسيطة لتشقق جانبَي الفم، تتمثل في نزلة البرد وجفاف الهواء في الغرف المدفأة بالشتاء، ونقص المعادن والفيتامينات، خصوصاً الحديد والزنك.

أما الأسباب الخطيرة، فتتمثل في العدوى البكتيرية، مثل: العدوى بالمكورات العقدية، والعدوى الفيروسية كالهربس، والعدوى الفطرية مثل العدوى بفطر الخميرة «كانديدا». ومن الأسباب الخطيرة الأخرى لتشقق جانبَي الفم: داء السكري وأمراض المناعة الذاتية والأمراض الجلدية، كالتهاب الجلد العصبي والحساسية.

لذا تنبغي استشارة الطبيب، لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تشقق جانبَي الفم، ومن ثم تحديد العلاج المناسب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news