24 طناً من مستحضرات التجميل تتناثر على طريق سريع

المصدر: هيلمبريشتس - د.ب.أ

تناثرت حمولة شاحنة للنقل تبلغ 24 طناً من مستحضرات التجميل على الطريق السريع رقم (9)، أول من أمس، في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.

وقالت شرطة المرور إن الشاحنة عبرت الحاجز القائم في منتصف الطريق قبالة بلدة هيلمبريشتس بولاية بافاريا، ما أدى إلى انقلابها على الطريق.

وتعتقد الشرطة أن أحد إطارات السيارة انفجر قبل ذلك، وأن السائق البالغ من العمر 40 عاماً فقد السيطرة على الشاحنة نتيجة لذلك.

وتناثرت الحمولة بالكامل فوق الطريق، وكانت محملة على 50 منصة حمل، بإجمالي 24 طناً من مستحضرات التجميل.

واستغرق رفع الشحنة ساعات، ولم يسفر الحادث عن إصابة أحد، إلا أن سيارة مقابلة تضررت بسبب تناثر الشحنة.

وتسربت مئات من لترات الديزل من الشاحنة، وقالت الشرطة إن العديد من الأشخاص التقطوا العديد من الصور ومقاطع الفيديو بهواتفهم، لحمولة السيارة التي تناثرت في موقع الحادث، وتقدر الشرطة إجمالي الخسائر بأكثر من 150 ألف يورو.

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