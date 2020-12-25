موسم الأعياد في تيريزا

استمتع بفترات بعد الظهر على التراس في تيريزا (أبوظبي إيديشن)، بلحظات من الذوق الاحتفالي، بشاي بعد الظهيرة الفاخر والشهير بلمسة البحر الأبيض المتوسط، والذي يشمل كرواسون الميرانغ، وشوكولاتة البقان شووبروسكيوتو مع الخوخ المشوي، جاهز للتقديم برفقة شايك المفضل من الأفانشا، والمشروبات مجاناً.

كما كشف مطعم ألبا تراس عن الهدية الموسمية، كرة الشوكولاتة الحصرية، حيث تفنن صانعو الشوكولاتة الماهرون في «أبوظبي إيديشن» بتحضير كمية محدودة من كرات الشوكولاتة المليئة بالكوكيز أو الكمأة المصنوعة يدوياً، ويمكن كسرها بمطرقة مصغرة ومخصصة، مكتملة بالتغليف والعلامة المميزة، قابلة للتخصيص بشكل ملائم وجاهزة لتقدم كهدية.

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