جينز البالون.. لمسة حرية وجاذبية

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يمثل جينز البالون Balloon Jeans نجم الموضة النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إحساساً بالراحة وحرية الحركة من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة جاذبية وتفرد من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة Elle أن جينز البالون يمتاز بوسط عال ومحدد وأرجل مستديرة ذات قصة واسعة وقصيرة تصل إلى الكاحل، مشيرة إلى أن هذه القصة المتفردة تسلط الضوء على منطقة الوسط لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز البالون يتناغم مع القطع الفوقية ذات القصة الضيقة، إذ تخلق هذه التوليفة الفريدة تبايناً مثيراً يخطف الأنظار، بينما تكتمل أناقة الإطلالة بآنكل بوت بكعب عال وساق ضيقة.

ويراعى أيضاً الابتعاد عن القطع الفوقية الأكبر من المقاس والفضفاضة، كي لا يبدو المظهر العام غير مناسب.

• جينز البالون يتناغم مع القطع ذات القصّة الضيقة.

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