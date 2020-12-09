فوائد حليب الفستق.. من تنشيط الهضم حتى صحة الأعصاب

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

أوردت مجلة Elle المعنية بالصحة والجمال أن حليب الفستق يتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ إنه يمثل بديلاً جيداً لحليب الأبقار بفضل خلوه من اللاكتوز والجلوتين، فضلاً عن غناه بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية، وتساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حليب الفستق غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تعمل على ضبط مستوى الكوليسترول وتحمي من تصلب الشرايين، فضلاً عن أهميتها القصوى لبناء جدران الخلايا.

كما يعد حليب الفستق كنزاً من الفيتامينات؛ إذ إنه غني بفيتامين E، الذي يحارب الشيخوخة، وبروفيتامين A المهم لصحة فلورا الأمعاء وعمليات الأيض، وفيتامينات B1 وB2 وB6 المهمة لصحة المخ والأعصاب.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز حليب الفستق بأنه غني بالبروتين؛ إذ يشكل البروتين نسبة 20% منه، كما أنه قليل السعرات الحرارية نسبياً، ويحتوي على القليل من الكربوهيدرات.

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