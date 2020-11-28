النصف_الحلو.. «أوريت» تحتفي بقوة النساء بالذهب

أطلقت علامة أوريت العربية للمجوهرات تشكيلتها الجديدة The Lioness بالتعاون مع الممثلة الأميركية الشهيرة كيري واشنطن. وتحتفي التشكيلة بالقوة الكامنة داخل النساء وفي وحدتهنّ بإلهام من «سخمت»، رمز قوة الأنوثة في الأساطير المصرية. وتضم هذه التشكيلة سلسلتين ذهبيتين مختلفتين ترتبطان معاً كسلسلة واحدة احتفاءً بالعلاقة المتينة وروابط الأخوة بين النساء.

وقالت بشرى الزهراوي، المؤسِسة المشاركة للعلامة: «تحظى The Lioness بمكانة خاصة في قلبي، لأنها مستوحاة من شخصية (سخمت) الرمزية القديمة، وتعني (القوية) في التراث المصري. وهي في الوقت ذاته رمز للمحاربين وطاقة الشفاء وأيقونة جميلة ومثالية للاحتفال بقوة النساء في حياتنا. فعندما تتضافر جهودنا يمكننا تحدي المستحيل، ونصبح أشبه باللبوة التي تحمل مزيجاً من الحنان والرعاية والقوة في آنٍ معاً. وبصفتي امرأة من شمال إفريقيا، أفخر باختيار هذا الرمز الجميل من تاريخنا ليكون عنوان تعاوننا مع النجمة كيري واشنطن التي تحظى بشهرة عالمية وتهتم بقضايا المرأة حول العالم، وهو ما يعنيني بشكل خاص كامرأة عربية».

وأضافت «تأتي هذه التشكيلة عربون تقدير منا للنساء والعلاقة المتينة بينهنّ، وأتطلع لمشاركتها مع السيدات الجميلات والقويات في المنطقة».

يُذكر أن «أوريت» ستتبرع بنسبة 20٪ من عائدات مبيعات التشكيلة حتى نهاية عام 2020 إلى «سوبر ماجوريتي»، المنظمة الملتزمة ببناء حركة نسائية من جميع الأجناس والأعمار والخلفيات الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة للمرأة.

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