النصف_الحلو.. «هارفي نيكولز دبي»: إصدار جديد بمناسبة اليوم الوطني

أضفِ لمسةً من التجدّد على خزانتك مع قطع مميّزة من «هارفي نيكولز دبي» لهذا الشهر، حيث يطرح المتجر الفاخر متعدّد الأقسام باقةً واسعةً من القطع الأساسية لتلبية أذواق الجميع بالتزامن مع موسم الأعياد، ومنها مجموعة Jimmy Choo محدودة الإصدار والمصمّمة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ49.

وتضم هذه المجموعة أحذية ستيليتو Bing الكلاسيكية وحقائب Mini Paris الأنيقة، فتجمع ما بين معايير الرقي والإطلالة العصية على الزمان.

تأتي أحذية ستيليتو Bing المتوافرة بالجلد اللامع ونقشة جلد التمساح، في مروحة من الألوان بدءاً من البرغندي وصولاً إلى الزمرّدي، وتتخلّلها حبيبات لؤلؤ وكريستال تعانق الكاحل. كما تتناغم حقائب Mini Paris تماماً مع أحذية الستيليتو، حيث تَرصَّع إبزيمها بالكريستال.

وتعاونت علامة Jimmy Choo مع المصممة الإماراتية ياسمين الملّا للاحتفال بإطلاق هذه المجموعة محدودة الإصدار. وتستعدّ ياسمين الملّا التي تنتقي قطعها المفضّلة، لتزيين المتجر بمزيج مثالي بين أسلوبها المتميّز وبصمة العلامة المبهرة.

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