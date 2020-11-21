النصف_الحلو.. بيت الصابون اللبناني يُطلق «الجمعة الخضراء»

أعلن بيت الصابون اللبناني، الذي يشتهر بمستحضرات التجميل الطبيعية، عن موعد إطلاق «الجمعة الخضراء» من 24 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2020. وتستمدّ علامة مستحضرات التجميل اللبنانية مكوّناتها من بلدها الأم وخارجه، وتمزج بين كل عنصر بمهارة فتكون النتيجة مستحضرات وعلاجات لا مثيل لها للعناية بالشعر والبشرة والجسم، ومن بين المكوّنات الرئيسة التي تستخدمها هذه العلامة زيت الزيتون والعسل والزيوت الطبيعية والأعشاب المحلية.

وبإمكان العملاء إيجاد منتجاتهم المفضّلة مثل صابونة لوفة بلدي بعشب الليمون المرطّبة، وزيت التسمير الذهبي اللامع، ومقشّر ليتشي بودي شوجر. وكونها مستوحاة من التقاليد اللبنانية، تخلو كل منتجات بيت الصابون اللبناني من المواد الكيميائية، وهي مصنوعة يدوياً. وستراوح نسبة الخصومات بين 50 و70%، على أن تشمل معظم منتجات العلامة بفروعها كافة في الإمارات العربية المتحدة.

مستخرجة من أشجار الأرز والزيتون المعمّرة والعسل والأعشاب الطازجة.

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