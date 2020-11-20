أين تذهب.. «تي جي آي فرايديز» يطلق البرغر العملاق

أطلق المطعم الأميركي العالمي تي جي آي فرايديز «البرغر العملاق» المستوحى من فكرة «بيج آت فرايديز»، ولقد تم تضخيم هذه الابتكارات الخمسة من ناحية الحجم والمذاق والقيمة.

سواء كنت ترغب في الاستمتاع بها لوحدك أو بمشاركتها مع من تحب، فالبرغر العملاق هو كل ما تريده لتشعر أن كل يوم هو يوم جمعة! حاول أن تمسك المونستر ماك برغر جيداً، فهي مزيج رائع من لحم البقر والماك أند تشيز المقلية مع صلصة الشيبوتلي الحارة.

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