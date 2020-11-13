أستراليا: لقاحنا حقق نتيجة مهمة

المصدر: سيدني - د.ب.أ

أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، اليوم الجمعة، أن الاختبار المبكر للقاح كوفيد-19 الأسترالي الصنع أثبت أنه آمن، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للتوزيع بحلول الربع الثالث من عام 2021.

وقال هانت للصحافيين في كوينزلاند: «البيانات الأولية واضحة للغاية، أظهر اللقاح أنه آمن خلال مرحلة أولية من التجارب السريرية، كما ثبت أنه ينتج استجابة إيجابية للأجسام المضادة». وأوضح أن «هذا يعني أنه يقوم بعمله».

وأضاف هانت إن التجارب أظهرت نتائج إيجابية لدى كبار السن، وهي «نتيجة مهمة بشكل خاص».

ويتم تطوير اللقاح من قبل جامعة كوينزلاند وشركة التكنولوجيا الحيوية كومنولث سيرم لابوراتوريز (سي إس إل).

وأشار هانت إلى أن اللقاح ترك أثراً قبل الموعد المحدد، وأن تجارب المرحلة الثالثة جاهزة للبدء.

وأبرمت أستراليا اتفاقاً للحصول على 51 مليون جرعة من اللقاح المحلي المرشح.

كما أبرمت اتفاقيات مع جامعة أكسفورد وعملاق الأدوية أسترازينيكا للحصول على 8ر33 مليون جرعة، ومع نوفاك على 40 مليون جرعة، وشركة فايزر على 10 ملايين جرعة.

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون شخص، ما يزيد قليلاً على 27600 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، أقل بكثير من معظم البلدان المتقدمة.

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