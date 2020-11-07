النصف_الحلو.. «غاليري لافاييت» تحتفل بمواهب الموضة والفن

تقيم «غاليري لافاييت» في دبي مول معرضاً خاصاً، بعد غد، لفترة محدودة يهدف إلى تشجيع الفن والموضة تحت عنوان «تعابير حديثة» بالتزامن مع فعاليات «أسبوع دبي للتصميم 2020». وسيجمع هذا الحدث، الذي يهدف للاحتفال محلياً وإقليمياً، مزيجاً مختاراً من الفنانين المقيمين من أجل تسليط الضوء على أعمالهم ضمن بيئة فريدة من نوعها، حيث تتداخل الموضة مع الفن. وسيفتح المعرض، الذي سيتم إطلاقه خلال حفل خاص، أبوابه أمام الجمهور والعملاء لغاية الثلاثين من الشهر الجاري، وهو ما سيتيح الفرصة أمام زواره للتنعم بتجربة فنية فريدة من نوعها.

يذكر أنه قد تمت دعوة أربعة فنانين موهوبين ينتمون إلى خلفيات تخصصية مختلفة من أجل الانضمام إلى هذه المبادرة بهدف دعم وتعزيز الوعي بالتوجهات المعاصرة والحديثة للموضة والفن والتصميم خلال «أسبوع دبي للتصميم». ومن بين الفنانين المدعوين، إدريس بي الذي صاغ رؤيته للفن المعاصر بابتكار أشكال حيوانات متعددة الأضلع وبأحجام مختلفة، مستخدماً مواد متنوعة. كما تنضم إلى هذا الحدث الفني، نورا الرمحي، التي تبتكر أعمالاً تجريدية بشخصيات بشرية مدمجة بتركيبات ملونة. ولإضفاء المزيد من الحيوية على الاحتفال الفريد، ستعمل «غاليري لافاييت» أيضاً، على إغناء المتجر المتعدد الأقسام بأنشطة فنية متنوعة تمتد على مدار ثلاثة أسابيع. وتشمل الأنشطة التي يتضمنها المعرض بعضاً من منتجات العلامات التجارية التي يمكن مشاهدتها، مثل تصاميم المصممة الإماراتية سارة التميمي و«ماري دي لا روش» و«مانوش» و«أنوكي» و«دالود» و«باوم أوند بفردجارتن» و«فيرساتشي جينز» للنساء. أما في ما يتعلق بالرجال، فالعلامات التجارية المعروضة هي «Y3» و«لي هومز» و«GCDS» و«فيرساتشي جينز».

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