احذروا من نقص الفيتامينات.. نصيحة أطباء ألمان لمرضى الربو

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

حذّرت مؤسسة الرئة الألمانية من أن نقص بعض الفيتامينات يؤدي إلي مضاعفات لدى مرضى الربو.

وأوضح أطباء بالمؤسسة أن المرضى، الذين يعانون من نقص فيتامين C وفيتامين A وحمض الفوليك، أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الربو وأزماته المتكررة.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين C في البرتقال والفلفل والبروكلي، بينما تتمثل المصادر الغذائية لفيتامين A في الكبدة والجزر والكرنب الأخضر. أما المصادر الغذائية لحمض الفوليك فتتمثل في البقوليات والمكسرات والخضراوات الورقية كالسبانخ.

ويتعين على مرضى الربو أيضاً تجنب الأطعمة المحتوية علي نكهة أو ألوان اصطناعية أو مواد حافظة؛ نظراً لأن هذه الأطعمة تسبب حساسية مفرطة لمرضى الربو والحساسية، ما قد يؤدي إلي حدوث مضاعفات خطيرة وانقطاع التنفس

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