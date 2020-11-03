المصدر: متابعة-الإمارات اليوم

توجت الشابة نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020، واختارت لجنة تحكيم المسابقة الفائزات من بين 22 متسابقة، تمت تصفيتهن إلى 12 متسابقة في الحفل الختامي الذي أقيم أمس.

وتقدمت للمنافسة على لقب ملكة جمال مصر 2020 نحو 350 فتاة من سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم خلال مراحل المسابقة المختلفة التي أقيمت في ظل اجراءات وقائية استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فخلت المراحل الأولى من مشاركة الجمهور واقتصرت على المتسابقات ولجنة التحكيم.

وتنص شروط المسابقة على ألا يقل طول المتقدمة للحصول على لقب ملكة جمال مصر عن 163 سم ويكون الوزن متناسبًا مع الطول، وأن يتراوح السن بين 20 إلى 29 عامًا، إضافة إلى إجادة الإنجليزية وأن يكون جمالها طبيعيًا وأن تتمتع بالثقافة والذكاء.

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