النصف_الحلو.. «ريبوك».. تشكيلة جديدة مستوحاة من فيلم «مينيونز»

أعلنت «ريبوك»، للمنتجات الرياضية، عن تعاونها مع شركة Illumination المسؤولة عن إنتاج فيلم الشخصيات المحبوبة عالمياً Minions، وUniversal Brand Development للكشف رسمياً عن تشكيلة الأحذية Minions: The Rise of Gru، والتي تحتفي بالإصدار المرتقب من العمل الشهير يوم 2 يوليو من العام المقبل، وتتوافر المجموعة المصممة لكل أفراد العائلة.

وتستوحي التشكيلة عناصرها من عالم المينيون، مجسدةً تاريخ علامة «ريبوك» العريق، إذ تستلهم مفرداتها من الإصدار المرتقب للسلسلة الشهيرة، والذي سيعود بالزمن إلى الوراء ليروي حلم GRU، بأن يصبح أعظم شرير في العالم، عندما كان طفلاً في الثانية عشرة من عمره.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news