4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» في فنلندا

المصدر: هلسينكي - د.ب.أ

أعلن نادي «بيت الكلب الفنلندي» اليوم الأربعاءـ أن أربعة من الكلاب المدربة كان قد جرى إرسالها لمطار هلسينكي للكشف بصورة أسرع عن الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا، تلقت جائزة «الكلب البطل» التى تمنح للكلاب.

وتذهب الجائزة المقدمة من نادي بيت الكلب الفنلندي للكلاب التي ساعدت في إنقاذ شخص أو أكثر.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي، هاري ليهكونين: «تلك الكلاب الأربعة هي كلاب أبطال في رابطة خاصهم بهم.. فبعملهم، كان لهم أثر إيجابي على رفاهية الأشخاص حول العالم».

وتردد أن الحيوانات المدربة قادرة على التعرف على الفيروس قبل ظهور الأعراض ومن عينة أصغر بكثير من المقدمة في فحوصات المسحة.

وجرى إرسال الكلاب الأربعة للمطار منذ سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن تظل هناك حتى نهاية العام.

ويمكن للمسافرين الذين يدخلون مطار هلسينكي التطوع للخضوع للفحص، وفيه يتم وضع منديل جرى مسحه على جلد الرقبة، في فنجان ويتم تقديمه للكلب.

وإذا ما أشار الكلب إلى نتيجة إيجابية يوجه الراكب إلى قسم خاص بالمعلومات الصحية.



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